На Львовщине разбили табличку на месте будущего памятника польскому королю

Неизвестные разбили табличку, установленную на месте будущего памятника польскому королю Яну III Собескому в райцентре Яворов Львовской области.

В ночь на 21 февраля неизвестные повредили табличку с надписью "Здесь будет сооружен памятник королю Яну III Собескому, старосте города Яворов, командующему польско-украинскими силами, разбившими турок под Веной", которая была установлена на камне на ул. Львовской в Яворове, сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Светлана Добровольская.

"Полиция по данному факту проводит проверку", — отметила Добровольская.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье взорвали музей Степана Бандеры.