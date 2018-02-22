Россия прихватила две трети украинского шельфа Черного моря

Аннексировав украинский Крым, Россия незаконно прихватила еще и две трети территории шельфа Черного моря.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк, пишет УНИАН.

По его словам, после 2014 года территория украинского шельфа сократилась более чем в три раза — со 130 тыс. кв. км до 40 тыс. кв. км.

"Разведанные запасы на шельфе Черного моря до аннексии Крыма были достаточно большими. Утвержденные запасы составляли от 100 до 300 млрд куб. м газа на территории шельфа, которая находилась на территории Украины и составляла более 130 тыс. кв. км", — сказал Кирилюк.

По его утверждению, на данный момент на подконтрольном Киеву шельфе Черного моря разведано около 37 млрд куб. м. газа и около 10 млрд куб. м — на шельфе Азовского моря.

РНапомним, с начала вооруженной аннексии Крыма Россия незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд кубометров газа.