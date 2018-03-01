Если не заплатят. Порошенко предложил арестовывать украинские активы "Газпрома"

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что представители НАК "Нафтогаз Украины" обязаны добиваться ареста активов российского газового монополиста "Газпрома" в случае невыплаты миллиардной компенсации согласно решению Стокгольмского арбитража.

Свое предложение президент озвучил заявил во время очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины, сообщает "112 Украина".

Порошенко также дал поручение главе украинского МИД запустить трехсторонние консультации с Еврокомиссией для выполнения решения Стокгольмского арбитража по газу.

Напомним, немногим ранее аналогичную процедуру предложил именно министр иностранных дел Украины Павел Климкин.