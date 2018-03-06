Новые задержания в "ЛНР". "Министра культуры" вместе с "чиновниками" поймали на растрате

В самопровозглашенных "республиках" на Донбассе боевики продолжают задержания. На этот раз под взят под стражу так называемый "министр культуры, спорта и молодежи "ЛНР" и еще ряд "чиновников", которых подозревают в растрате 150 тысяч российских рублей.

Как сообщают в соцсетях, их задержали 4 марта.

"ВЧК-КГБ...бэхи МВД ЛНР, провели задержания "чиновников" "Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР". Попалась непосредственно сама министр культуры, спорта и молодежи ЛНР — Кокоткина Оксана Сергеевна и должностные лица министерства: первый зам — Назаревич Сергей Станиславович и начальника отдела по делам физической культуры и спорта Кутовая Юлия Сергеевна", — говорится в сообщении.

Задержанным вменяют присвоение и растрату денег в сумме 150 тысяч рублей РФ, выделенных из так называемого "госбюджета" в качестве денежного приза для награждения победителя в номинации "За волю к победе" при проведении "турнира по спортивным танцам" в рамках так называемой "Гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса", пишет "Остров".

Напомним, ранее сообщалось, что в "ДНР" боевики задержали Эдуарда Голенко и еще 21 сотрудника "министерства угля и энергетики" по подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере.