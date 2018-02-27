Чистки в "ДНР": задержалии "министра энергетики"‍ и более 20 его подчиненных

В самопровозглашенной "Донецкой Народной Республике" задержали главу министерства угля и энергетики республики Эдуарда Голенко и еще 21 сотрудника ведомства по подозрению в хищении денежных средств на сумму свыше 100 млн рублей.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на "МВД ДНР", в "республике" были проведены совместные мероприятия по пресечению преступной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц Минэнерго.

Правоохранителями было установлено, что министр угля и энергетики "ДНР" Эдуард Голенко "с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу". Ее участники совершали хищения денежных средств госпредприятий, подконтрольных министерству.

По фактам хищения в особо крупном размере в отношении участников организованной преступной группы возбужден ряд уголовных дел, уточняется в сообщении "МВД ДНР". Из 22 задержаных 17 человек отправили сразу под стражу.



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