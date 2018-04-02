"Пасха обещает быть прекрасной". Синоптик рассказала о потеплении в Украине

Во вторник, 3 апреля, в Украине начнется резкое потепление, а осадки и ночные заморозки покинут территорию страны, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она сообщила, что уже в понедельник, дожди, окутавшие большинство регионов, подвинутся в восточном направлении, а снег, выпавший в западных областях начнет исчезать.

"Предпасхальная неделя началась. На Западе — снег и +1… +4 градуса, на востоке и юге - дожди и +8… +12. В большинстве областей +4… +7 и облачно. С завтрашнего дня начнется теплая солнечная погода по всей Украине. Пасха обещает быть прекрасной — ясной и теплой", — написала Диденко на странице в Facebook.

Напомним, ранее синоптики предупредили украинцев о неприятном метеосюрпризе на Пасху.