Эколог назвала вероятную причину отравления школьников в Черкассах

Эколог Наталья Гозак считает возможной причиной отравления свыше 50 детей в Черкассах распространение неизвестного вещества из-за чрезмерной майской жары.

"Здесь безусловно нужно смотреть экспертам на месте, делать на месте анализ этой ситуации. С моей точки зрения могу сказать, что такая высокая температура нехарактерна для мая и является одним из последствий изменения климата. Именно изменения климата и повышение температуры и экстремальные пики температуры еще больше будут вызывать чрезвычайные последствия для сферы здравоохранения", - сказала она в комментарии для Oboz.TV.

Специалист отметила, что температура воздуха этой весной устанавливает рекорды, поэтому с молниеносной скоростью могло распространиться любое вредное вещество, в том числе и городской смог.

"Есть вещества, которые более агрессивно взаимодействуют с человеческим организмом именно при высоких температурах. Например, есть такое явление как смог, которое характерно для городов с высокой степенью загрязнения выхлопными газами. Здесь я не могу сказать точно, но экспертам на месте нужно учесть температурный режим и температурные рекорды в эти дни", - подчеркнула Гозак.

По словам эколога, не стоит исключать из списка причин промышленное или транспортное загрязнение. Она подчеркнула, что причин инцидента может быть достаточно.

Напомним, утром 8 мая нескольким десяткам учеников средней общеобразовательной школы №8 в Черкассах внезапно стало плохо во время праздничной линейки.

По последней информации, госпитализированы 53 ребенка и двое педагогов. Одиннадцать из них были госпитализированы в отделения реанимации городской больницы. В город вылетели премьер-министр Владимир Гройсман и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.