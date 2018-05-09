В Черкассах выросло количество отравившихся детей

В Черкассах в больницу попали еще двое отравившихся детей.

Состояние 12 ребят, которые были в реанимации, улучшилось, их перевели в стационар. Под наблюдением медиков остаются и трое учителей.

Эксперты до сих пор не определили, какое именно вещество стала ядом. Школьники начали терять сознание накануне, во время линейки. При этом администрация школы все равно не отменила торжеств.

Напомним, 8 мая, во время линейки в школе № 8 в Черкассах был зафиксирован случай массового отравления людей неизвестным веществом, в результате чего были госпитализированы 53 ребенка и двое взрослых. Всего с симптомами отравления обратились 94 ребенка. Всего на линейке находилось 424 ученика.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Находясь в Черкассах, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, по предварительной версии, в школе произошло локальное распыление неизвестного вещества.