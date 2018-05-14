Одессит позволил растрощить свое авто ради спасения матери с ребенком: фото

В Одессе водитель Hyundai подставил свой автомобиль под удар Камаза, чтобы избежать ДТП с большим количеством жертв.

"У КамАЗа отказали тормоза перед пешеходным переходом, в это время дорогу переходила мама с коляской на разрешающий сигнал светофора. Водитель серебристого Hyundai пожертвовал своим автомобилем, подставив его под удар КамАЗа, чтобы остановить его. Таким образом получилось избежать трагедии с жертвами. Никто не пострадал, не считая автомобиля", - сообщил о происшествии в Facebook Николай Романовский.

Местная полиция пока обстоятельства инцидента не сообщила.

Пользователи соцсети позитивно высказались в адрес водителя, согласившись даже помочь ему финансово за его благородство.

"Просто красавчик", "Памятник поставить пожизненно", "Вот это действительно подвиг", "Да не памятник, парень молодчага, теперь пусть кинет карту в группу и каждый поможет кто чем", - написали комментаторы.

Напомним, в Дарницком районе Киева пьяный мужчина на внедорожнике врезался в здание пиццерии, которая находится на территории торгового центра, и скрылся, есть пострадавшие.