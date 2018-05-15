"Предали свой народ". Ницой ополчилась на выступающих в РФ украинских артистов

Власти должны запретить украинским артистам ездить на выступления в Россию, заявила украинская писательница Лариса Ницой.

По ее мнению, выступающие в России украинцы предали свой народ.

"Я таких артистов считаю предателями и думаю, что наша власть должна запретить нашим гражданам ездить туда на выступления. Это будет демократично, потому что, к примеру, США, эталон демократии, запрещают своим гражданам ездить в Северную Корею", ― написала она в блоге на "Обозревателе".

Ницой добавила, что украинские власти тоже зарабатывает на сотрудничестве с Россией, поэтому не будут препятствовать артистам.

"Остается только надеяться на общественное мнение и тех граждан, которые будут срывать эти концерты в Украине", ― рассказала Ницой.

Также она высказала надежду, что со временем в Украине появится власть, которая будет уделять внимание патриотическим вопросам.

Напомним, ранее Корогодский и Ницой поругались из-за языка.