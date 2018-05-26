"Бои шли почти по всей линии соприкосновения": штаб ООС сообщил о потерях оккупантов

В прошедшие сутки, 25 мая, боевые действия шли практически по всей линии соприкосновения. Российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь, из них 13 с применением тяжелого вооружения.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, ситуация в районе проведения ООС остается сложной. Наиболее активные боевые действия продолжают разворачиваться в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино.

"Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", – подчеркивается в сообщении.

Двое украинских защитников вчера были ранены. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. С начала текущих суток потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки, уничтожены 2 и ранены 4 боевика российско-террористических войск.

Напомним, 24 мая на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 36 раз нарушали режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.