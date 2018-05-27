В Киеве полиция задержала 18 человек, провоцирующих иностранных фанатов на драку

У входа на стадион "Олимпийский" 26 мая сотрудники спецподразделения задержали 18 человек, которые провоцировали конфликт с европейскими фанатами.

Как сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, задержанные выкрикивали: "Динамо! Динамо!". Об этом сообщает Громадське.

По информации Крищенко, финал Лиги чемпионов прошел спокойно и масштабных волнений с иностранными болельщиками удалось избежать.

Отмечается также, что в фан-зоне на Крещатике правоохранители задержали мужчин, которые вырвали из рук гражданки Испании кошелек с деньгами и билетами на финальный матч Лиги чемпионов.

Напомним, в матче за звание чемпиона Лиги УЕФА 2017/2018 года победу одержал "Реал", обыграв "Ливерпуль" со счетом 3:1 на киевском стадионе НСК "Олимпийский".