ВСУ приступили к испытаниям роботизированного НОК "Охотник"

Вооруженные силы Украины начали испытывать в полевых условиях новейший роботизированный наблюдательно-огневой комплекс "Охотник".

Как сообщает пресс-служба Правительственного портала, во время испытаний проверяют возможности РНОК преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи. Разработчики заверяют, что "Охотник" снабжен специальными креплениями и без проблем может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки - ассортимент зависит исключительно от поставленных перед РНОК задач.

"После испытаний комплекс будет принят на вооружение украинской армией и усилит нашу оборону против агрессора", - говорится в сообщении.

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Напомним, руководитель государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин заявил что Украина будет "давить" Россию качеством оружия.