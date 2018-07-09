На Киевщине прощаются с Героем Украины Левко Лукьяненко

В Киевской области, в Хотово проходит прощание с Героем Украины, диссидентом, политзаключенным и одним из авторов "Акта провозглашения независимости Украины" Левком Лукьяненко, который скончался в реанимации 7 июля, полутора месяцев не дожив до своего 90-летнего юбилея.

Об этом сообщает Укринформ.

Прощаться с покойным начали в 14:00. Похоронят Левка Лукьяненко на Байковом кладбище в Киеве.

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Напомним, 89-летний Левко Лукьяненко умер в столичной больнице после резкого ухудшения самочувствия.