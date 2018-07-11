Синоптики спрогнозировали, где в Украине будут грозы, град и шквалы

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в среду, 11 июля, до конца суток в южных, центральных и восточных областях нашей страны будут грозы.

Местами ожидается град, также возможны шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"... в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях местами ливни ...", — отмечается в сообщении.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.