"Перемога превращается в элегантную зраду": реакция соцсетей на победу Хорватии и извинение Виды перед россиянами

Случившаяся накануне победа сборной Хорватии над сборной Англии в полуфинале футбольного ЧМ-2018 в России, вызвала волну энтузиазма среди пользователей украинского сегмента социальной сети Facebook.

"Даешь льготную растаможку машинам на хорватских номерах!", − сыронизировал по поводу актуальной для Украины темы автомобилей с европейской регистрацией политик Василий Горбаль.

"А представьте: Хорватия выигрывает ЧМ, Путин на награждении передает кубок Виде, а тот ему шепотом – "Слава Украине!", − ударился в выдумывание фантастических историй пользователь Виталий Максимов.

"Хорватия – Франция. Слава Украине! Давай-давай!", − не стал скрывать своих эмоций известный автогонщик и волонтер Алексей Мочанов.

"Домагой Вида может стать губернатором Одесской области – СМИ", − повеселились участники сообщества "Репортажист".

"За немцем Англия ушла/ Испанцев уже нет в помине"/ А вот Хорватия прошла/ Что значит – Слава Украине", − выразил свои чувства в стихотворной форме Владимир Заниздра.

Кроме того, на портале YouTube был опубликован ролик, в котором четко слышно, как хорватские болельщики на трибуне стадиона "Лужники" скандировали "Слава Украине".

Однако, сразу после победы над Англией защитник Хорватии Домагой Вида извинился перед россиянами за свой скандальный выкрик "Слава Украине", чем и спровоцировал целый шквал негативных и издевательских комментариев от интернет-пользователей.

"То ненастоящий Вида извинился перед россиянами. И не надо нас дурить!", - сыронизировал пользователь Евгений Смертенко.

"Ну вот и все. Прям как с Савченко. Молниеносное поднятие в ранги ГЕРОЯ и не менее скоропостижное падение и развенчивание всех мифов.

Мы это умеем, нам это знакомо. А Украина то так искренне болела. Посты хвалебные подтирать будете?", - провел аналогии с событями из недавней политической истории Украины пользователь Виталий Бакарди.

"Вида - бог пиара. Сначала Слава Украине и два дня из всех расейских утюгов. Потом извиняется за Слава Украине и опять в передовицах Известий и в твиттере Уткина. Ждем третью серию из самолета хорватской сборной", - повеселился пользователь Евгений Духнович.

"Немного не дотянул, надо было не только перед русскими людьми, но и перед фюрером, можно ещё перед Кадыровым, чисто для красоты, просто человеку не подсказали. Но в целом нормально, вполне в стиле всего, что сейчас происходит: подлость, трусость, продажность", - не стал скрывать свое негодование журналист Айдер Муждабаев.

"Защитник сборной Хорватии Вида извинился перед россиянами за видео со словами "Слава Украине" и назвал это ошибкой. Легким движением руки перемога превращается... превращается... превращается... в элегантную зраду", - написал комментарий с отсылкой к легендарной советской комедии "Бриллиантовая рука" журналист Владимир Полуев.

"Вот смотрю я на поведение хорватов, которыми мы так гордимся, и понимаю, о каком "хорватском сценарии" на Донбассе постоянно говорит наша власть. "Хорватский сценарий" - это извиниться перед Россией?", - задал серьезный вопрос своим подписчика политолог Дмитрий Корнейчук.