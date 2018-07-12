"Перемога превращается в элегантную зраду": реакция соцсетей на победу Хорватии и извинение Виды перед россиянами

12 июля 2018, 12:12

Вчерашний триумф хорватской сборной вызвал-таки немалый ажиотаж в украинском сегменте интернета.

Игроки сборной Хорватии

Случившаяся накануне победа сборной Хорватии над сборной Англии в полуфинале футбольного ЧМ-2018 в России, вызвала волну энтузиазма среди пользователей украинского сегмента социальной сети Facebook. 

"Даешь льготную растаможку машинам на хорватских номерах!", − сыронизировал по поводу актуальной для Украины темы автомобилей с европейской регистрацией политик Василий Горбаль.

"А представьте: Хорватия выигрывает ЧМ, Путин на награждении передает кубок Виде, а тот ему шепотом – "Слава Украине!", − ударился в выдумывание фантастических историй пользователь Виталий Максимов.

"Хорватия – Франция. Слава Украине! Давай-давай!", − не стал скрывать своих эмоций известный автогонщик и волонтер Алексей Мочанов.

"Домагой Вида может стать губернатором Одесской области – СМИ", − повеселились участники сообщества "Репортажист".

"За немцем Англия ушла/ Испанцев уже нет в помине"/ А вот Хорватия прошла/ Что значит – Слава Украине", − выразил свои чувства в стихотворной форме Владимир Заниздра.

Кроме того, на портале YouTube был опубликован ролик, в котором четко слышно, как хорватские болельщики на трибуне стадиона "Лужники" скандировали "Слава Украине".

Однако, сразу после победы над Англией защитник Хорватии Домагой Вида извинился перед россиянами за свой скандальный выкрик "Слава Украине", чем и спровоцировал целый шквал негативных и издевательских комментариев от интернет-пользователей.

"То ненастоящий Вида извинился перед россиянами. И не надо нас дурить!", - сыронизировал пользователь Евгений Смертенко.  

"Ну вот и все. Прям как с Савченко. Молниеносное поднятие в ранги ГЕРОЯ и не менее скоропостижное падение и развенчивание всех мифов.
Мы это умеем, нам это знакомо. А Украина то так искренне болела. Посты хвалебные подтирать будете?", - провел аналогии с событями из недавней политической истории Украины пользователь Виталий Бакарди.

"Вида - бог пиара. Сначала Слава Украине и два дня из всех расейских утюгов. Потом извиняется за Слава Украине и опять в передовицах Известий и в твиттере Уткина.  Ждем третью серию из самолета хорватской сборной", - повеселился пользователь Евгений Духнович.

"Немного не дотянул, надо было не только перед русскими людьми, но и перед фюрером, можно ещё перед Кадыровым, чисто для красоты, просто человеку не подсказали. Но в целом нормально, вполне в стиле всего, что сейчас происходит: подлость, трусость, продажность", - не стал скрывать свое негодование журналист Айдер Муждабаев.

"Защитник сборной Хорватии Вида извинился перед россиянами за видео со словами "Слава Украине" и назвал это ошибкой. Легким движением руки перемога превращается... превращается... превращается... в элегантную зраду", - написал комментарий с отсылкой к легендарной советской комедии "Бриллиантовая рука" журналист Владимир Полуев.

"Вот смотрю я на поведение хорватов, которыми мы так гордимся, и понимаю, о каком "хорватском сценарии" на Донбассе постоянно говорит наша власть. "Хорватский сценарий" - это извиниться перед Россией?", - задал серьезный вопрос своим подписчика политолог Дмитрий Корнейчук.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия футбол украинцы сборная ЧМ-2018 Хорватия Facebook
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять