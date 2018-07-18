Украина начала выпуск боеприпасов по стандартам НАТО

Украина начала серийное производство боеприпасов для автоматического гранатомета по стандартам НАТО.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.

По его словам, инженеры "Укроборонпрома" уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства.

"Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартной НАТО. @ukroboronprom производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40. Инженеры завода уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства", - написал Порошенко.

Ранее эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко выразил мнение, что главной причиной, по которой страны НАТО пока не хотят видеть Украину в составе альянса является то, что Киев на сегодняшний день является не столько "возможностью", сколько "проблемой" для альянса.

"Наши заявления не меняются уже четыре года, однако вряд ли мы приблизились к НАТО с 2014 года. Наша риторика построена на идее о том, что мы сдерживаем агрессию России и таким образом защищаем всю Европу (иногда даже употребляется очень сомнительный термин "цивилизованный мир") от российской гибридной угрозы. Мы путаем несколько понятий и вещей, кроме того, гибридная угроза и война - не совсем то, что у нас понимают под этим термином. Да и безопасность европейцы воспринимают совсем не так, как мы. От российской угрозы мы защищаем в первую очередь себя, а для стран-членов НАТО эта угроза выглядит совсем по-другому, а не как прямая военная угроза в случае с Украиной", - пояснил Капитоненко.