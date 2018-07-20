Синоптики предупредили о дождях с грозами по всей стране, опубликована карта погоды

В пятницу, 20 июля, в Украине температура воздуха поднимется до +30 градусов, а по всей стране ожидаются дожди с грозами.

В западных областях воздух прогреется до +27 градусов, на севере и востоке температура составит от +24 до +26 градусов, на юге от +28 до +30 градусов, а в центре — от +25 до +27 градусов.

При этом в столице ожидаются дожди с грозами, а температура воздуха днем поднимется до +26 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Ранее доктор физико-математических наук в области метеорологии, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова дала прогноз погоды на осень-2018 в Украине. Во второй половине октября уже возможны заморозки.