"Отличилась": в БПП будут требовать возбудить уголовное дело против арестованной в США россиянки

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз заявила, что инициирует обращение в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины о наличии признаков преступления и возбуждении уголовного дела в отношении гражданки РФ Марии Бутиной, которую недавно арестовали в США.

Обнародовав соответствующее видео, Бутина "отличилась во время пророссийского сепаратистского шабаша в 2014 году в Украине". "На этом видео можно увидеть, как она поддерживает действия России в Крыму.В связи с этим буду обращаться в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины о наличии признаков преступления и возбуждении уголовного дела против Марии Бутиной. Ее выступления в Украине в 2014 году являются косвенным подтверждением выполнения заданий спецслужб РФ", - отметила Фриз на своей странице в Facebook.

Фриз считает, что если украинские спецслужбы подключатся к расследованию, это поможет правоохранителям в США доказать, что Бутина работала на территории Соединенных штатов по указке Кремля.

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Напомним, ранее в ФБР заявили о том, что Бутина работала в США в формате "через постель".