"Адская вечеринка": ВСУ уничтожили живую силу и технику врага

ВСУ уничтожили технику оккупантов / скриншот

Наши защитники филигранно нанесли удары по вражеской технике и живой силе в районе Гуляйполя.

Как сообщили в пресс-службе 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины, на одном из хуторов под Гуляйполем в Запорожской области ВСУ ликвидировали оккупантов и их технику.

"На одном из хуторов Гуляйпольщины, орки организовали массированный движ. Очень суетились – видимо искали диджея и музыкальные инструменты. С помощью пушкарей 45 оабр и взаимодействием с аэроразведкой 15 ГУ ДВКР и Азовом им организована адская вечеринка. Вписка на хутор засчитана", - говорится в сообщении.

ВСУ разбивают технику армии России в Украине

Вооруженные силы Украины в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли сокрушительный удар по войскам России. Вражеские военные подразделения сооружали переправу, чтобы попасть на другой берег и в перспективе устроить окружение украинских войск на Донбассе. Однако украинская армия сработала эффективно – россияне понесли серьезные потери. Более 70 единиц техники было разбито.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге бойцов ВСУ в Харьковской области. Военные 6-й роты 92-й бригады 24 февраля, в день военного вторжения России, попали в окружение в Старом Салтове, и сумели одержать победу в бою. На следующий день, 25 февраля, они остановили попытку войск РФ прорваться в Харьков.

Армия Украины отбила штурм войск РФ вблизи Горловки Донецкой области. Вражеские войска пытались захватить украинские позиции на окраине города. Однако ВСУ удалось нанести ответный удар, в результате чего была разбит рота солдат противника и два танка.

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