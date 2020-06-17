Аэропорт Киев возобновил международные авиаперелеты: куда можно полететь

Аэропорту Киев разрешили работу в условиях карантина / Фото: Reuters

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в столице, аэропорт Киев возобновил международные авиаперелеты. В частности, во вторник ночью, 16 июня, впервые после трехмесячной паузы, аэропорт принял рейс из Минска.

Об этом сообщает avianews.

Во вторник, 16 июня, в 23:27 аэропорт Киев (Жуляны), в котором ранее заявили о невозможности осуществления рейсов по причине карантина, впервые за три месяца перерыва принял авиалайнер компании Белавиа из Минска.

Днем в руководстве аэропорта заявили, что они вынуждены руководствоваться постановлением правительства №392 от 20 мая, согласно которому аэропорт не может возобновить свою работу по причине отсутствия смягчения противокоронавирусных мероприятий в городе Киев.

Однако позже глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что министерство попросит специальную комиссию, которая принимает решение об ослаблении карантинных мероприятий, разрешить работу аэропортов.

Отмечается, что 16 июня аэропортам дали зеленый свет, после чего Жуляны смогли снова принимать рейсы.

На табло аэропорта указано, что 17 июня из Киева можно вылететь в Минск, Дортмунд, Таллинн, Копенганен, Лондон, Будапешт и Мемминген.

Руководство аэропорта Киев советует уточнять всю информацию о возможных изменениях в рейсах и работе аэропорта у представителей авиакомпаний.