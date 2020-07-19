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"Украинцы не хотят воевать": эксперт оценил вероятность нападения РФ

Блогер отметил, что предсказать поступки главы Кремля – крайне сложно.

19 июля 2020, 23:18
Юрий Касьянов
Юрий Касьянов считает возможной новую волну агрессии России / УНИАН

Волонтер и блогер Юрий Касьянов видит огромное количество факторов, которые подтверждают – нападение России на Украину возможно.

"Фактов полным-полно: и учения, и насыщение войск в Крыму, обеспечение войск новой техникой. Армия РФ в Крыму готова к тому, чтобы захватить Херсон – это факт. Она готова обеспечить подачу воды в Крым. И она сможет это сделать, причем малой кровью, потому что у нас на том рубеже не так много сил, а главное – украинцы не хотят воевать", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам волонтера, невозможно спрогнозировать, решиться ли на такой серьезный поступок президент РФ Владимир Путин.

"Я ожидал, что он пойдет на это. А, провернув такую операцию, скажет, что была гуманитарная необходимость, и сошлется на Кодекс ООН, где говорится, что воду перекрывать нельзя. Ведь подобные случаи уже были, например, между Ираком и Ираном, арабами и евреями в Палестине, когда одни пытались лишить других воды. И в таких случаях мировое сообщество становилось на сторону того, кто страдал от нехватки воды. Потому Путин легко может использовать этот факт, чтобы провести гуманитарную военную операцию", - подытожил блогер.

Читайте такжеВолонтер назвал единственный способ мирного возвращения ДонбассаКак ранее заявлял Касьянов, Украина не станет членом НАТО в ближайшие 25 лет. Впрочем, не факт, что в течение этого времени Альянс продолжит свое существование.

Напомним, в России в окружении президента Владимира Путина и в среде оппозиции нет человека, который был бы способен кардинально изменить политику РФ, заявил известный волонтер и блогер Юрий Касьянов.

Отметим, Касьянов прокомментировал идею о том, что Украине следует отгородиться "стеной" от оккупированной Россией части Донбасса.

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