"Не подписывать хе*ню от Пети": всплыла личная переписка Арахамии с депутатами

Арахамия вновь попал в скандал из-за переписки о Порошенко / УНИАН

В Слуге народа решили ставить палки в колеса Европейской солидарности и открыто игнорировать их закон по выплатам врачам во время пандемии коронавируса, предложив свою инициативу взамен.

Скрины переписки информационного канала Слуга народа в Telegram обнародовало издание Цензор.нет. Глава пропрезидентской фракции в парламенте возмущен, что его однопартийцы согласились на внеочередную сессию Верховной Рады по инициативе лидера ЕС Петра Порошенко.

"На последней сессии люди Пети ходили и собирали подписи, часть наших людей повелась на их провокацию и тоже дала подписи. В результате впервые в наше истории Петя без нас смог собрать внеочередную сессию с законом про коронавирус. Там популизм. Если врач заболел, то получает 100 необлагаемых минимумов. Если врач умер – получает 750", – сказано в переписке.

Арахамия сообщил, что депутаты от Слуги народа зарегистрировали альтернативный законопроект, чтобы устранить политических конкурентов.

Читайте такжеВ Слуге народа потребовали, чтобы Тищенко сдал мандат за "велюровый штаб""Чтобы не отдать Пете в руки инициативу, мы зарегистрировали альтернативный законопроект, в котором: если врач умер от коронавируса, мы приравниваем его к смерти военнослужащего на передовой со всеми выплатами; если врач заболел и в течение календарного года получил любую степень инвалидности – то государство выплачивает ему не менее 300", – пишет Арахамия.

Глава партии предупредил, что впредь депутаты от Слуги народа не должны подписываться под инициативами Порошенко.

"Надеюсь, наши коллеги, которые подписали эту хе*ню, будут в следующий раз осмотрительнее и не будут от Пети подписывать ничего", - подытожил политик.

Напомним, Арахамия прокомментировал вероятность исключения народных депутатов из президентской фракции.

Как ранее сообщалось, в Украине лидером электоральных симпатий остается партия Владимира Зеленского Слуга народа.