Арахамия рассказал, будут ли отставки в Кабмине Шмыгаля

Руководитель президентской фракции в Раде поделился своим прогнозом на отставки в правительстве.
Руководитель фракции партии Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) Давид Арахамия утверждает ‒ в ближайшем будущем в Кабинете министров Дениса Шмыгаля могут произойти отставки (которые, однако, не коснутся главы Минюста Дениса Малюськи).
Об этом он рассказал в интервью телеканалу Наш.
"Я ожидаю, может быть максимум два, но наиболее вероятно одно кадровое изменение в Кабмине", ‒ заявил Арахамия.
По словам нардепа, с вероятностью в 80 процентов можно ожидать отставки одного министра, однако кого именно ‒ пока неясно. Вероятность смены следом и второго члена Кабмина пока что несколько ниже. Конкретные цифры или имена Арахамия называть не стал. Нардеп уточнил только, что первый кандидат на увольнение ‒ не руководитель Минюста Денис Малюська.
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Напомним, Главред ранее сообщал:
- экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону утверждал, что самое большое влияние на президента Владимира Зеленского имеет нардеп Николай Тищенко.
- Более того, по словам Богдана, президент в конце прошлого года хотел именно Тищенко назначить главой фракции Слуги народа вместо Арахамии.
- До этого Давид Арахамия утверждал ‒ украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. Поскольку у официального Киева нет для такой меры достаточного количества финансовых ресурсов.