Арахамия рассказал, будут ли отставки в Кабмине Шмыгаля

Давид Арахамия (слева) / УНИАН

Руководитель фракции партии Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) Давид Арахамия утверждает ‒ в ближайшем будущем в Кабинете министров Дениса Шмыгаля могут произойти отставки (которые, однако, не коснутся главы Минюста Дениса Малюськи).

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Наш.

"Я ожидаю, может быть максимум два, но наиболее вероятно одно кадровое изменение в Кабмине", ‒ заявил Арахамия.

По словам нардепа, с вероятностью в 80 процентов можно ожидать отставки одного министра, однако кого именно ‒ пока неясно. Вероятность смены следом и второго члена Кабмина пока что несколько ниже. Конкретные цифры или имена Арахамия называть не стал. Нардеп уточнил только, что первый кандидат на увольнение ‒ не руководитель Минюста Денис Малюська.

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