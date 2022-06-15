Арестович назвал условие поражение Украины в войне против России / скриншот

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов.

На своей страничке в Instagram он опубликовал ролик, в котором собраны кадры российской военной агрессии против Украины и показаны панорамные съемки мирного Киева.

По мнению Арестовича, Украина может победить Россию с режимом ее президента Владимира Путина, но для этого мы не должны уподоблятся действиям агрессора

"Чтобы победить путинскую Россию, мы должны оставаться воинами добра. Если мы станем такими, как они [российские военные], то проиграем. Если будем действовать на основе зла и желания звериной мести, независимо от ситуации на фронте, – проиграем. Мы должны выиграть войну на поле боя, оставаясь людьми", – написал Арестович.

Читайте такжеВСУ ударили с фланга и сорвали наступление россиян на Запорожье - АрестовичРанее советник руководителя Офиса президента заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц, который затягивает передачу Украине тяжелого вооружения, несет ответственность за погибших украинцев в результате войны против РФ.

Напомним, Вооруженным силам Украины удалось освободить три села на Донбассе и подвинуть участок фронта на 15 километров. Бойцы не только обороняются, но и двигаются вперед. Несмотря на численное превосходство врага, украинские войска нанесли оккупантам ощутимые потери.

Читайте также: