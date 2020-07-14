Смертельное ДТП под Киевом: подозреваемый признался, что пил водку и курил марихуану

Антон Желепа признался, что до смертельной аварии выпил 200 граммов водки / Скриншот

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП под Киевом – Антон Желепа, во время заседания суда, в ходе которого ему должны избрать меру пресечения, заявил, что до аварии ехал со скоростью почти 200 км/ч.

Возможный злоумышленник сказал, что не помнит, откуда ехал и куда, и как завладел машиной, пишет Страна.

По словам Желепы, перед аварией он выпил 200 граммов водки, а за день до ДТП курил марихуану.

"Ехал со скоростью 180 км/ч. Куда я ехал, почему и откуда не помню", – добавил подозреваемый.