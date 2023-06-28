Авраменко рассказал, нужно ли переименовать Запорожье и Бровары

Города Запорожье и Бровары Киевской области хотят переименовать - языковед Александр Авраменко ответил, стоит ли менять их названия.

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Александр Авраменко считает, что Запорожье переименовывать не нужно / коллаж Главред, фото Запорожская ОГА, скриншот

Нацкомиссия по стандартам государственного языка выступила с инициативой переименовать Запорожье, Бровары и еще 1400 населенных пунктов в Украине. Известный лингвист Александр Авраменко в эфире "Сніданка з 1+1" говорит, что переименование должно происходить только тогда, когда докажут целесообразность и научно обоснуют.

По поводу Броваров ученый согласен, что этот город нужно перемейменовать на Броварі.

"До 1919 года этот город назывался Броварі. Это украинское название, а потом в советские времена город добавили окончание — чтобы звучало, как в русском языке. Поэтому справедливо вернуть украинское название", — пояснил он.

По поводу переименования Запорожья Авраменко против и считает, что "это какое-то недоразумение".

"А относительно Запорожья, я думаю, что никаких изменений в ближайшее время не произойдет. Это какое-то недоразумение, потому что это исторически древнее название. Оно образовано по типичной словообразовательной модели на украинском языке: за порогами — Запорожье, за лесами — Залесье. Это звучное украинское название, она древняя. Она связана с разными топонимами: Запорожская Сечь", — подытожил ученый.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендует рассмотреть переименование города Запорожья ‒ аргументируя это тем, что название может не соответствовать лексическим нормам украинского языка.

До того украинский президент Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию, автор которой предлагала официально переименовать "Россию" в "Московию" и заменить термины "российский" на "московский", а "Российская Федерация" – на "Московская Федерация".

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