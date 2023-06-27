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Может не соответствовать нормам: эксперты предложили переименовать Запорожье

Дмитрий Видоменко
27 июня 2023, 21:37 обновлено 27 июня, 21:49
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Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендует рассмотреть переименование города Запорожье.
Запорожье
Всего специалисты составили перечень из 1400 городов и сел, которые рекомендуется переименовать. / коллаж Главред, фото УНИАН, Запорожская ОГА

Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендует рассмотреть переименование города Запорожья ‒ аргументируя это тем, что название может не соответствовать лексическим нормам украинского языка. Такая информация содержится в списке рекомендаций Нацкомиссии.

Всего специалисты составили перечень из 1400 городов и сел, которые рекомендуется переименовать во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Отмечается, что Запорожье входит в перечень названий сел, поселков, городов области, которые "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики".

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Однако, в документах не содержится конкретное обоснование того, почему Запорожье не отвечает лексическим нормам.

Нацкомиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название. На это местным властям предоставляется полгода. Если этого не сделают, то Верховная Рада может изменить название города по решению ведомства.

Предложение переименовать Россию

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию, автор которой предлагала официально переименовать "Россию" в "Московию" и заменить термины "российский" на "московский", а "Российская Федерация" – на "Московская Федерация".

В своем ответе Зеленский указал, что "поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия".

Президент также сообщил, что дал премьеру Шмыгалю поручение вместе с научными учреждениями комплексно проработать вышеуказанный вопрос.

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