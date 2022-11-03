"Виделись, когда гулял с детской коляской": глава Сумской ОВА потерял друга-военного на фронте

На фронте погиб Евгений Лишенко из Сумщины / коллаж фото Сумской горсовет, 10-я горно-штурмовая бригада

На фронте в бою против оккупантов погиб украинский военный Евгений Лишенко. Он был родом из Сумщины. Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Оказывается, он дружил с украинским военным более 20 лет.

"Всегда позитивный, улыбчивый, искренний. Он всегда был готов прийти на помощь, отстаивал справедливость, помогал собратьям - участникам АТО/ООС. Женя - мой товарищ, с которым знакомы больше 20 лет. В последнее время виделись, когда он с детской коляской гулял по Театральной площади в Сумах, куда я тоже частенько выходил с дочками на прогулку", - написал Живицкий.

Евгений впервые ушел на фронт, когда Россия напала на Донбасс, во второй раз - когда произошло полномасштабное вторжение. Лишенко служил в пограничных и десантно-штурмовых войсках, он был командиром взвода.

Евгений получил ранения на фронте, но вылечился и в конце сентября вернулся на фронт. Через месяц после этого его не стало. Евгений погиб на Луганском направлении 25 октября. 17 ноября ему должно было исполниться 46 лет.

На фронте погиб Евгений Лишенко из Сумщины / Дмитрий Живицкий

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

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