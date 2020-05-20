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Пленки Деркача: на Порошенко завели уголовное дело о гозизмене

20 мая 2020, 08:48

По данным журналистов, против пятого президента Украины Петра Порошенко завели дело о государственной измене.

Порошенко
Против Порошенко завели уголовное дело о гозизмене/ УНИАН

Стало известно, что сотрудники украинского Офиса генерального прокурора добавили в Единый реестр досудебных расследований информацию о пресловутых "пленках Деркача" ‒ звуковых файлах, на которых якобы запечатлены приватные беседы экс-президента Петра Порошенко и вице-президента США в администрации Барака Обамы Джозефа Байдена.

Такое сообщение опубликовал портал УП ‒ ссылаясь на собственные источники в среде правоохранителей. По их данным, расследование следователи начали по части 1 статьи 111 (Государственная измена) и части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) украинского УК.

Читайте такжеПленки Деркача: Порошенко хвастался Байдену подъемом тарифов больше требований МВФПланируется, что к материалам следствия приобщат предоставленный внефракционным нардепом Андреем Деркачем flash-накопитель с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса Порошенко, Байдена и бывшего государственного секретаря / главы Госдепа США Джона Керри.

Напомним, во вторник, 19 мая 2020 года, нардеп Андрей Деркач сделал достоянием общественности звуковые записи, в которых речь шла о том, что Джозеф Байден и Джон Керри якобы требовали от Петра Порошенко уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины (поскольку тот, мол, блокировал реформу Генпрокуратуры). Взамен американские чиновники обещали предоставление официальному Киеву денежных средств в размере 1 млрд США. Деньги были получены ‒ после долгих проволочек, однако все были потрачены на нужды обороны Украины (но исключительно на предприятиях, которые так или иначе принадлежат Порошенко)

Более того, как следует из записей, пятый президент страны якобы хотел провести рейдерский захват ПриватБанка ‒ после того, как Верховная Рада должна была проголосовать за госбюджет-2017 ‒ и пытался привлечь на свою сторону Джозефа Байдена.

Кроме того, Порошенко якобы в разговоре признал, что Айварас Абромавичус (ради назначения на пост главы Минэкономики) получил от него гражданство Украины с нарушениями законодательства.

Петр Порошенко Джозеф Байден пленки Деркача уголовное дело Офис генпрокурора
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