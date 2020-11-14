Без локдауна не обойтись: врач дала мрачный прогноз роста смертности из-за COVID-19

В Украине рекомендовано введение локдауна, заявила Алла Волоха / УНИАН

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха оценила необходимость введения в Украине полного локдауна.

Как подчеркнула она в комментарии Obozrevatel, в условиях нынешних темпов распространения коронавируса в Украине рекомендовано введение локдауна.

Она подчеркнула, что если в Украине пациентов уже будет некуда госпитализировать, то другого выхода не останется.

"Проблема не только с койками, но и с врачами, и кислород тоже не во всех клиниках найдешь. Следовало бы задуматься о локдауне, потому что, я думаю, уже не всем можно оказать помощь", – отметила медик.

По ее словам, с медицинской точки зрения введение локдауна было бы рекомендовано.

"Я не знаю, на сколько хватит резервов, и когда начнет расти смертность, то может быть поздно", – заметила она.

По ее оценкам, "локдаун на 2-3 недели, наверное, даст какой-то эффект, а ввести его надолго вообще нереально, потому что мы не можем остановить всю нашу жизнь".

Врач уверена, что этот период позволит уменьшить распространение инфекции и "контролировать ее хоть чуть-чуть".

"Мне сложно сказать, какой оптимальный срок, потому что идет зима, а это означает рост заболеваемости", – добавила Волоха.

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