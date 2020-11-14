Без локдауна не обойтись: врач дала мрачный прогноз роста смертности из-за COVID-19

В Украине серьезная проблема не только с койками, но и с врачами, подчеркнула Алла Волоха.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха оценила необходимость введения в Украине полного локдауна.
Как подчеркнула она в комментарии Obozrevatel, в условиях нынешних темпов распространения коронавируса в Украине рекомендовано введение локдауна.
Она подчеркнула, что если в Украине пациентов уже будет некуда госпитализировать, то другого выхода не останется.
"Проблема не только с койками, но и с врачами, и кислород тоже не во всех клиниках найдешь. Следовало бы задуматься о локдауне, потому что, я думаю, уже не всем можно оказать помощь", – отметила медик.
По ее словам, с медицинской точки зрения введение локдауна было бы рекомендовано.
"Я не знаю, на сколько хватит резервов, и когда начнет расти смертность, то может быть поздно", – заметила она.
По ее оценкам, "локдаун на 2-3 недели, наверное, даст какой-то эффект, а ввести его надолго вообще нереально, потому что мы не можем остановить всю нашу жизнь".
Врач уверена, что этот период позволит уменьшить распространение инфекции и "контролировать ее хоть чуть-чуть".
"Мне сложно сказать, какой оптимальный срок, потому что идет зима, а это означает рост заболеваемости", – добавила Волоха.
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Карантин выходного дня:
- 11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.
- В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "на вынос"), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.
- Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.
- В Украине 13 ноября было зарегистрировано 12 тысяч 524 новых случая COVID-19, что стало очередным антирекордом. За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 525 тысяч 176 человек, умерли - 9 тысяч 508.