Боевики на Донбассе снова ударили по ВСУ, украинская армия несет потери

Сегодня боевики обстреляли позиции украинских военных на востоке Украины.
Боевики на Донбассе 18 апреля из автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции украинских военных.
Как сообщают в Оперативно-тактической группировке Восток в Facebook один боец ВСУ погиб.
"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью", – говорится в сообщении.
Еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
На месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
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Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 5 апреля боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.
- На следующий день боевики атаковали украинских военных на Донбассе. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.