Боевики на Донбассе снова ударили по ВСУ, украинская армия несет потери

Украинский военный погиб на Донбассе / УНИАН

Боевики на Донбассе 18 апреля из автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции украинских военных.

Как сообщают в Оперативно-тактической группировке Восток в Facebook один боец ВСУ погиб.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

На месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

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