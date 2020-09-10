Богдан рассказал о договоренностях Ермака с Россией

Андрей Богдан / УНИАН

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан допускает существование неких 13 пунктов, в которых содержатся обещания его преемника Андрея Ермака России.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Экс-глава ОП отметил, что сам не видел этого документа, но слышал упоминания о нем среди дипломатов и представителей спецслужб.

"В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы… Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – три миллиарда долларов по решению суда, а вы нам – что-то", – сказал Богдан, назвав это утопией.

При этом бывший глава ОП заявил, что в этом списке якобы подразумевалось увольнение всех прозападных политиков.

"Оно (увольнение) уже заканчивается. Остался один Аваков. Последнего Бурбу уволили. А до этого просто отследить…" – отметил Богдан.

Как сообщал Главред, бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан также заявил о том, что самое большее влияние на главу государства Владимира Зеленского имеет крупный ресторатор и нардеп из партии Слуга народа Николай Тищенко.