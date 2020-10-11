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Больницы не справляются: к чему готовиться украинцам из-за шквала COVID-19

11 октября 2020, 17:49

В Украине готовятся к развертыванию дополнительных крупных госпиталей.

коронавирус, врачи
В Украине коронавирус набирает обороты / Reuters

В четырех областях Украины и в Киеве сложилась наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирусной болезнью COVID-19.

За минувшие сутки были госпитализированы 751 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

"Наиболее напряженная ситуация с точки зрения коечного фонда (наполненности наших больниц) - в Донецкой, Одесской областях, в городе Киев, в Харьковской области. То есть, те регионы, где у нас сейчас регистрируется большое количество новых случаев. Регистрируется, госпитализируется. Также Сумская область", - сказал он.

Наибольшее число больных:

  • Харьковская область - 593, в том числе в Харькове - 411;
  • Киев - 502;
  • Хмельницкая область - 328;
  • Житомирская область - 302;
  • Ровенская область - 234.

Степанов сообщил, что всего 19 404 пациента находятся в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением.

В этой связи в Киеве, Одессе и Мариуполе готовятся к развертыванию дополнительных крупных госпиталей для пациентов с COVID-19 на случай перегрузки больниц первой и второй волны.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

В Киеве при необходимости госпиталь будет размещен на территории Дворца спорта.

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Ранее сообщалось о том, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.

Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.

  • В Украине за минувшие сутки 4768 человек заболели коронавирусной болезнью, 85 - умерли.
  • Больше всего больных за минувшие сутки выявлено в Харьковской области (593) и в Киеве (502).
  • Всего на территории Украины зафиксировано 261 тыс. 34 случая заболевания COVID-19.
  • Умерли 4 тыс. 972 человека, выздоровели - 113 тыс. 507 (937 за минувшие сутки).
Минздрав Максим Степанов коронавирус в Украине Covid-19
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