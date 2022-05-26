Больше не летает: ВСУ ликвидировали белорусского пилота-пенсионера, воевавшего в составе ЧВК

Николай Марков в 1976 году стал выпускником Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков.
В Луганской области украинские военнослужащие сбили российский Су-25. Как оказалось, самолетом за 11 млн долларов управлял белорусский отставной полковник Николай Марков. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Марков принимал активное участие в войне против Украины. Он находился в составе одной из российских частных военных компаний.
Как известно, Марков погиб в Луганской области в районе Попасной.
"Марков Николай 1955 г. р. проживал в Лиде (Беларусь), летал "от какой-то ЧВК" ведомым у генерала Боташева. Сбитый на Су-25 в р-не города Попасная Луганской обл. Деды на старость решили ... Уже правильно возвращаются домой", - написал Штефан.
Белорусское издание Мotolko Нelp подтвердило гибель пилота-пенсионера. Его похоронили в родном городе Лида.
Как оказалось, Марков еще в 1976 году стал выпускником Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков. Он служил в ВВС СССР в Казахстане, Восточной Германии, в Осанках и Лиде, где был штурманом полка.
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Как сообщал Главред, российский командир 38-й отдельной мотострелковой бригады шестой общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ Сергей Викторович Максимов отдавал приказы убивать украинцев в Харьковской области. Сам он родом из Ужгорода на Закарпатье.
Ранее была установлена личность российского оккупанта, который в Киевской области насиловал женщин. Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ Булат Фассахов.
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