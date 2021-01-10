Борьба "чужого" и "хищника": эксперт спрогнозировал проблемы для Украины в 2021 году

Андрей Золотарев / УНИАН

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев назвал основные политические интриги, которые ждут Украину в 2021 году. Всего их будет четыре.

Основная политическая интрига следующего года – это борьба, которая разразится с приходом к власти в США Джозефа Байдена, рассказал Золотарев в комментарии Главреду.

"Речь идет об обострении борьбы заокеанского "чужого" и олигархического "хищника". Иными словами, схватка коллективного внешнего управления с украинским олигархическим коллективом станет одним из трендов 2021 года", - отметил он.

Вторая политическая интрига и еще один тренд будущего политического сезона – это конфликт Киева и региональных элит, которые хотят, чтобы "у них все было, и им за это ничего не было". По словам Золотарева, региональные элиты "хотят полной самостоятельности и независимости, чтобы их никто не контролировал и не держал за руку".

"Третий тренд, который проявится в 2021 году – стремление к реваншу Порошенко, Медведчука и других политических сил. Четвертый – сложная финансовая и экономическая ситуация в Украине. Из-за коронакризиса в Украине падает экономика и в следующем году эти проблемы не будут разрешены, а бюджет-2021 приведет к социальным конфликтам и протестным выступлениям. Социальное напряжение будет нарастать", - поделился эксперт.

При этом политолог считает, что если политические, экономические и социальные факторы совпадут, то можно ожидать "идеального шторма".

"Мы могли его получить осенью 2020 года, проскочили, но проблемы не исчезли – просто были отсрочены", - отметил Андрей Золотарев.

Справка: Идеальный шторм — фразеологизм, означающий ситуацию, при которой неблагоприятные факторы складываются таким образом, что их суммарный негативный эффект существенно возрастает, передает Википедия. Данное словосочетание возникло благодаря одноимённому кинофильму.

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Напомним: