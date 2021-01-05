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Босния намерена отдать украинскую икону, но не Украине

5 января 2021, 18:07

В Сараево хотят вернуть реликвию истинному владельцу.

Милорад Додик / Фото: Балканский обозреватель

В Боснии и Герцеговине глава президиума Милорад Додик заявил, что государство непременно вернет украинскую икону из оккупированного Луганска, которая стала подарком для главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако не Украине, а тем, от кого ее получило.

Как информирует Балканский обозреватель, такое заявление Додик сделал перед прессой после выхода из больницы. Он 25 дней провел в лечебном учреждении в связи с осложнениями коронавируса, как раз в этот период разгорелся скандал с украинской иконой.

По словам Додика, история об иконе была сфабрикована в Боснии, а Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении данной реликвии.

"Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону", - сказал он.

Додик не прокомментировал тот факт, что посольство Украины публично настаивает на возвращении иконы. Дипломаты подчеркивали, что не получали никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины.

/ Фото: Klix.ba

Чиновник настаивает, что это "семейная икона", которая принадлежала семье из Республики Сербской. По его словам, позиция посольства Украины базируется на сообщениях СМИ, "на основе вашей лжи", и пообещал вернуть икону тем, от кого ее получил.

"Я позвоню людям, которые дали мне эту икону, я верну ее им публично, и пусть они объяснят другие вещи", - подытожил глава президиума.

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Украденная икона для Лаврова

  • В рамках визита в Боснию и Герцеговину глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок 300-летнюю украинскую икону. Существует гипотеза, что на оккупированной территории Донбасса воевали боснийские сербы-добровольцы. Предположительно, с их помощью старинная украинская икона попала в Боснию и Герцеговину.

  • Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал "политическим жестом" в сторону России инцидент в Сараево, когда российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.

  • В Министерстве культуры Украины прокомментировали ситуацию, вокруг украинской иконы.

Босния и Герцеговина Сергей Лавров новости Украины и мира
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