Босния намерена отдать украинскую икону, но не Украине

В Сараево хотят вернуть реликвию истинному владельцу.
В Боснии и Герцеговине глава президиума Милорад Додик заявил, что государство непременно вернет украинскую икону из оккупированного Луганска, которая стала подарком для главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако не Украине, а тем, от кого ее получило.
Как информирует Балканский обозреватель, такое заявление Додик сделал перед прессой после выхода из больницы. Он 25 дней провел в лечебном учреждении в связи с осложнениями коронавируса, как раз в этот период разгорелся скандал с украинской иконой.
По словам Додика, история об иконе была сфабрикована в Боснии, а Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении данной реликвии.
"Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону", - сказал он.
Додик не прокомментировал тот факт, что посольство Украины публично настаивает на возвращении иконы. Дипломаты подчеркивали, что не получали никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины.
Чиновник настаивает, что это "семейная икона", которая принадлежала семье из Республики Сербской. По его словам, позиция посольства Украины базируется на сообщениях СМИ, "на основе вашей лжи", и пообещал вернуть икону тем, от кого ее получил.
"Я позвоню людям, которые дали мне эту икону, я верну ее им публично, и пусть они объяснят другие вещи", - подытожил глава президиума.
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Украденная икона для Лаврова
В рамках визита в Боснию и Герцеговину глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок 300-летнюю украинскую икону. Существует гипотеза, что на оккупированной территории Донбасса воевали боснийские сербы-добровольцы. Предположительно, с их помощью старинная украинская икона попала в Боснию и Герцеговину.
Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал "политическим жестом" в сторону России инцидент в Сараево, когда российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.
В Министерстве культуры Украины прокомментировали ситуацию, вокруг украинской иконы.