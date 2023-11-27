Бойня в Мариуполе: партизаны расстреляли и зарезали шестерых россиян – горсовет

Рядом с телами уничтоженных оккупантов был найден портрет российского диктатора Владимира Путина.

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В Мариуполе ликвидируют военных РФ / Коллаж: Главред, Фото: t.me/mariupolrada, Facebook/backandalive

В захваченном РФ Мариуполе Донецкой области неизвестные уничтожили еще несколько российских оккупантов.

"Во временно оккупированном Мариуполе за несколько дней погибли 6 военных РФ", - говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

Отмечается, что по сообщениям прокремлевских пропагандистов, двоих оккупантов (один из них - офицер) застрелили на улицах Мариуполя.

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"Погибшим стреляли в затылок. Еще четверо военных нашли мертвыми на одном из пляжей Мариуполя. Их зарезали, перед смертью все погибшие употребляли алкоголь", - отмечается в сообщении.

Кроме того, рядом с телами был найден портрет российского диктатора Владимира Путина. На нем кровью одного из убитых было написано: "Идите!".

Вместе с тем российские пропагандисты не исключают, что в Мариуполе может действовать новая группа партизан.

Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе подорвали авто оккупанта-полицейского. В Мариуполе подорвали автомобиль полицейского-оккупанта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мариуполе увеличилось количество новых могил. Это могут быть перезахоронения погибших мариупольцев во время блокады 2022 года.

РФ массово перебрасывает резервы через Мариуполь в Бердянск. Андрющенко сообщил, что россияне активизировали переброску военного обеспечения и живой силы через Мариуполь и Мариупольский район.

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