Бойня в Мариуполе: партизаны расстреляли и зарезали шестерых россиян – горсовет

В захваченном РФ Мариуполе Донецкой области неизвестные уничтожили еще несколько российских оккупантов.
"Во временно оккупированном Мариуполе за несколько дней погибли 6 военных РФ", - говорится в сообщении Мариупольского горсовета.
Отмечается, что по сообщениям прокремлевских пропагандистов, двоих оккупантов (один из них - офицер) застрелили на улицах Мариуполя.
"Погибшим стреляли в затылок. Еще четверо военных нашли мертвыми на одном из пляжей Мариуполя. Их зарезали, перед смертью все погибшие употребляли алкоголь", - отмечается в сообщении.
Кроме того, рядом с телами был найден портрет российского диктатора Владимира Путина. На нем кровью одного из убитых было написано: "Идите!".
Вместе с тем российские пропагандисты не исключают, что в Мариуполе может действовать новая группа партизан.
Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе подорвали авто оккупанта-полицейского. В Мариуполе подорвали автомобиль полицейского-оккупанта.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мариуполе увеличилось количество новых могил. Это могут быть перезахоронения погибших мариупольцев во время блокады 2022 года.
РФ массово перебрасывает резервы через Мариуполь в Бердянск. Андрющенко сообщил, что россияне активизировали переброску военного обеспечения и живой силы через Мариуполь и Мариупольский район.
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