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"Бойтесь собственных желаний": Данилов пригрозил России

14 декабря 2022, 22:29
Данилов объяснил, как значительно сэкономить на генераторах, которые в последнее время партнеры передают Украине.
Данилов, ВСУ
Данилов, ВСУ / Коллаж 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина получит дальнобойные ракеты и пригрозил России.

"Бойтесь собственных желаний - они могут осуществиться. Хотите, чтобы Украина получила ракеты? Они будут у нас, и траектория их полета в гости к госдумовскому хлопу Олегу ему не понравится", - написал в Twitter Алексей Данилов.

Накануне Данилов заявил, что наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины является передача Вооруженным силам ракет дальностью 800 километров.

Данилов объяснил, как значительно сэкономить на генераторах, которые в последнее время партнеры передают Украине.

"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины - ракеты дальностью 800 километров", - заявил секретарь СНБО.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что руководитель государства-агрессора РФ Владимир Путин пытается использовать зиму как оружие против Украины.

Оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре. Однако Путин не сможет остановить Украину.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что у армии Украины есть ценные успехи на направлении Сватово-Кременная. Украинские войска постепенно освобождают свои территории. По мнению Гайдая, на освобождение Луганщины уйдет время, так как оккупанты укрепились в регионе.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала, что силы обороны Украины работают над освобождением Кинбурнской косы. Военные проводят операцию в режиме тишины.

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война в Украине ракета Алексей Данилов война России и Украины
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