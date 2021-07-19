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Будет еще хуже: украинцев предупредили о новом потопе

19 июля 2021, 22:55

По прогнозу, в столицу выпадет выше 20 мм осадков.

Ураган в Киеве
Киев накроет опасной погодой / УНИАН

19 июля в некоторых регионах Украины прошли мощные ливни. При этом в Киеве выпало до 80% месячной нормы осадков.

Однако, в столице, в ближайшие дни ожидаются еще более сильные дожди.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook экс-вратарь и действующий тренер сборной Украины по футболу Александр Шовковский, уже в эту среду в Киеве ожидается мощный ливень.

В своих прогнозах он ссылается на специальную программу для предвидения возможных осадков.

В столицу выпадет выше 20 мм осадков.

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При этом стоит отметить, что июльская норма осадков – это примерно 68 мм, а в понедельник 19 июля, как сообщалось, в Киеве выпало уже почти 80% от этой нормы.

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"Я пока не могу вспомнить, чтобы эта самая программа выдавала такие показатели (выше 20 мм), которые она прогнозирует в ближайшую среду", — написал Шовковский и призвал киевлян быть осторожными в этот день и никуда не выходить из дома без нужды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине погоду будет определять холодный, атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди.

Жара в Украине будет постепенно отступать и 20-го июля в западных, северных и части центральных областей Украины температура воздуха снизится.

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