Будет ли масштабное наступление боевиков на Донбассе: в Генштабе дали прогноз

Сергей Корнийчук / mil.gov.ua

Российские оккупационные войска вряд ли могли использовать перемирие на Донбассе для подготовки широкомасштабного наступления.

Об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Корнийчук в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, незаметно подготовить широкомасштабное наступление при имеющихся средствах разведки невозможно.

"Чтобы вести какие-либо наступательные действия, необходимо создать ударную группировку, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов, горючего. Сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, при тех системах разведки это скрыть невозможно. Мало того, мы сегодня фиксируем в их подразделениях, находящихся на передовой, неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать ", - сказал Корнийчук.

Кроме того, начальник Генштаба ВСУ прокомментировал нарушение "тишины" со стороны российских вооруженных формирований. По его словам, они направлены на дискредитацию договоренностей Трехсторонней контактной группы.

"Их провокационные мероприятия имеют целью дискредитировать договоренности ТКГ, выставить нас таким образом, что мы не в состоянии управлять своими Вооруженными силами. Чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия. Но ВСУ сегодня показывают то, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления", - сказал Корнийчук.

Он добавил, что нарушения режима прекращения огня все еще единичные и не являются масштабными.

Обострение на Донбассе - что было ранее: