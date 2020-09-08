УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Будет ли масштабное наступление боевиков на Донбассе: в Генштабе дали прогноз

8 сентября 2020, 07:02

При имеющихся средствах разведки незаметно подготовить наступление невозможно.

Сергей Корнийчук
Сергей Корнийчук / mil.gov.ua

Российские оккупационные войска вряд ли могли использовать перемирие на Донбассе для подготовки широкомасштабного наступления.

Об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Корнийчук в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, незаметно подготовить широкомасштабное наступление при имеющихся средствах разведки невозможно.

"Чтобы вести какие-либо наступательные действия, необходимо создать ударную группировку, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов, горючего. Сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, при тех системах разведки это скрыть невозможно. Мало того, мы сегодня фиксируем в их подразделениях, находящихся на передовой, неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать ", - сказал Корнийчук.

Кроме того, начальник Генштаба ВСУ прокомментировал нарушение "тишины" со стороны российских вооруженных формирований. По его словам, они направлены на дискредитацию договоренностей Трехсторонней контактной группы.

"Их провокационные мероприятия имеют целью дискредитировать договоренности ТКГ, выставить нас таким образом, что мы не в состоянии управлять своими Вооруженными силами. Чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия. Но ВСУ сегодня показывают то, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления", - сказал Корнийчук.

Он добавил, что нарушения режима прекращения огня все еще единичные и не являются масштабными.

Обострение на Донбассе - что было ранее:

  • В воскресенье, 6 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе обострилась. Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили перемирие, в результате чего погиб украинский военный, еще один - получил ранения.
  • В субботу, 5 сентября, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о намерении боевиков открыть огонь по украинским позициям под Горловкой. Свое заявление он мотивировал тем, что Украина якобы не выполнила договоренности и не зарыла траншеи.
  • Из-за данного заявления состоялось экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что слова Пушилина означают намерение боевиков обострить ситуацию на Донбассе.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с обострением ситуации на оккупированных территориях Донбасса.
Сергей Корнийчук ВСУ Генштаб боевики провокации наступление война на Донбассе новости Украины новости АТО
Сейчас вы просматриваете новость «Будет ли масштабное наступление боевиков на Донбассе: в Генштабе дали прогноз». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:31
В МИД объяснили, почему РФ отложила разговор Кулебы и Лаврова по Донбассу
07:14
Челка на две стороны из 60-х вскружила голову всем в 2020 году - фото Фото
07:05
"Сиси, губки сочные": Морозюк без лифчика показала соблазнительные формы
07:02
Будет ли масштабное наступление боевиков на Донбассе: в Генштабе дали прогноз Видео
06:54
С Днем Натальи 2020 - поздравления и открытки в День ангела 8 сентября Фото
06:46
Германия решила сама поставить крест на Северном потоке-2 мнение
06:30
Аншлюс Беларуси: Илларионов объяснил, почему Кремль "слил" Лукашенко Видео
06:11
В Ивано-Франковске заработают школы и детские сады: названа дата Видео
05:51
Рак: что можно и нельзя говорить больным близким Видео
05:40
В моду на осень-зиму вошли уютные платья - фото Фото
05:23
Психи и гении: астролог назвал самые чудаковатые знаки Зодиака
04:41
Ученые выяснили, почему коронавирус стал меньше убивать Видео
04:17
Россияне рассказали о своем отношении к Лукашенко и протестам в Беларуси Видео
03:42
Эксперт оценил возможность отмены выборов из-за жесткого карантина в Украине Видео
03:09
В моду на осень вернулся красивый черный маникюр - фото Фото
02:35
В Минздраве обеспокоились увеличением госпитализаций из-за коронавируса Видео
02:33
Саша Спилберг топлес стыдливо прикрыла упругую грудь
02:06
Найдено антитело, которое блокирует коронавирус
01:44
"Самая гуманная милиция в мире": в МВД Беларуси жалуются на тяжелые травмы силовиков Видео
01:30
Фактор Навального: ответ Запада гопникам Путина оказался мыльным пузырем – эксперт Видео
00:59
Дарья Петрожицкая с коронавирусом поразила зрителей на Танцях з зірками Видео
00:52
В Ивано-Франковске врач реанимации паникует из-за отсутствия мест Видео
00:34
14% украинцев видят в эпидемии коронавируса серьезную угрозу: свежий опрос Видео
00:07
Разумков оценил вероятность роспуска Рады и назвал условия Видео
07 сентября, понедельник
23:41
В Кривом Роге более 200 шахтеров пятые сутки бастуют под землей
23:22
"Рот закрыл": в Киеве педагог публично унижала студента Видео
22:59
Трамп прошелся по Северному потоку-2 из-за отравления Навального Видео
22:26
Спасатели наконец-то смогли потушить мощный лесной пожар на Луганщине Видео
22:12
Стало известно о 38-летнем солдате, погибшем на мине под Новгородским
22:10
Специалисты назвали тренировку, которая может вызвать инсульт Видео
22:02
Коронавирус в Украине 7 сентября: заразились еще несколько тысяч украинцев Видео
22:00
Лукашенко на распутье: журналист назвал два сценария будущего Беларуси Видео
21:39
Бабье лето зимой: синоптик удивил прогнозом до Нового года Видео
21:39
Просыпаюсь в 3 часа ночи: эксперты назвали причины Видео
21:32
Посол Украины в Беларуси после паузы вернулся в Минск Видео
21:30
У Кравчука объяснили, зачем Россия сорвала перемирие на Донбассе Видео
21:03
Ел мясо сурка: в Монголии третий человек скончался от жуткой болезни
20:56
Саакашвили позвали на пост премьер-министра: что ответил экс-президент Грузии
20:46
В России выпустили фейк об ООН и водоснабжении Крыма
20:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 сентября: "гибель" успеха и материальное крушение Видео
20:35
Новшество от Укрзализныци: за поездами можно будет следить онлайн
20:21
"Бешеный пик коронавируса": инфекционист предупредил о скачке числа больных в Украине
20:19
Зеленский рассказал, когда определится дата встречи с Путиным Видео
20:01
"Вырваны куски кожи": в Минске нашли изувеченное тело футбольного фана
19:56
Чиновники оправдались за отказ госпитализировать пациента с тяжелой пневмонией Видео
19:39
Притула признался, что футбольные ультас буквально спасли его
19:31
Эксперт ошарашил убытками от Covid-19 для мировой экономики Видео
19:15
В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков
19:15
Deftones исправили ошибку с перепутанными Киевом и Москвой
19:03
Макрон и Джонсон срочно обратились к России из-за отравления Навального
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять