Будет ли продление локдауна: Шмыгаль дал конкретный ответ

Премьер-министр детально прокомментировал вариант продления коронавирусного локдауна в Украине.
Украинское правительство не намеревается продлевать коронавирусный локдаун после 24 января 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью каналу Украина 24.
По его словам, с 25 января Украина вернется к адаптивному карантину, а локдаун был введен для того, чтобы уменьшить рост заболеваемости после новогодних праздников.
"Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, к оранжевой зоне, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости — Главред), мы ожидаем более значительного роста", ‒ заявил премьер.
Шмыгаль утверждает, что система здравоохранения Украины готова к новому витку адаптивного коронавирусного карантина.
"Но медицинская система готова, на сегодняшний день более 53 тысяч коек в больницах обеспечено кислородом. Общее количество отведенных под ковидных больных коек — 63 тысячи, занята на сегодняшнее утро 21 тысяча коек", — подытожил он.
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Карантин в Украине
- На территории Украины с 8 по 24 января действует усиленный карантин. Решение о запуске противоэпидемиологических мер было принято Кабмином 9 декабря 2020 года в связи с планами по предотвращению начала второй волны COVID-19 в стране.
- 10 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что власти не планируют продлевать жесткий карантин в Украине. Однако если эпидемиологическая ситуация ухудшится, могут быть рассмотрены варианты пролонгации антикоронавирусных мероприятий.