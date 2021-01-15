Будет ли продление локдауна: Шмыгаль дал конкретный ответ

Денис Шмыгаль / УНИАН

Украинское правительство не намеревается продлевать коронавирусный локдаун после 24 января 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью каналу Украина 24.

По его словам, с 25 января Украина вернется к адаптивному карантину, а локдаун был введен для того, чтобы уменьшить рост заболеваемости после новогодних праздников.

"Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, к оранжевой зоне, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости — Главред), мы ожидаем более значительного роста", ‒ заявил премьер.

Шмыгаль утверждает, что система здравоохранения Украины готова к новому витку адаптивного коронавирусного карантина.

"Но медицинская система готова, на сегодняшний день более 53 тысяч коек в больницах обеспечено кислородом. Общее количество отведенных под ковидных больных коек — 63 тысячи, занята на сегодняшнее утро 21 тысяча коек", — подытожил он.

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Карантин в Украине