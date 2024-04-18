Будет "взрывное" лето: ВСУ будут отправлять "подарки" оккупантам в Крым

Российские оккупанты боятся "вылазок" украинских военных, враг активно роет окопы.

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ВСУ устроят "взрывное" лето оккупантам в Крыму / Коллаж: Главред, фото: t.me/ukr_sof, t.me/Crimeanwind

Украинские военные могут устроить российским оккупантам "взрывное" лето в Крыму. Враг боится "вылазок" бойцов Сил спецопераций и ГУР. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, сообщает Фокус.

Он добавил, что из-за этого оккупанты и будут постоянно защитные сооружения на побережье. Однако пока еще рано говорить об освобождении Крыма.

"Из-за сложной ситуации на фронте говорить об освобождении Крыма не приходится, но это не значит, что оккупантов ждет успешный курортный сезон. В силах наших спецслужб сделать все, чтобы он стал по-настоящему "взрывным" для портовой инфраструктуры, военных аэродромов и военных кораблей РФ", - сказал Ступак. видео дня

Эксперт также отметил, что все эти укрепления оккупантов только ухудшат курортный сезон для местной "власти", ведь к ним будет поступать меньше средств.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак окончил Национальную академию СБУ. С 2015 года – директор ООО "Охотничье хозяйство "Форест". В 2004-2015 годах занимал оперативные и руководящие должности в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. В 2015 году был избран депутатом Киевского областного совета от БПП "Солидарность" по 44 округу (Полесский район) в качестве беспартийного, члена одноименной фракции. Член "регламентной" комиссии облсовета. В 2019-м баллотировался в народные депутаты Украины 9 созыва от партии "Сила и честь" на внеочередных парламентских выборах.

Взрывы в Крыму - последние новости

15 апреля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, там был жесткий "прилет". Силы обороны Украины ударили ракетами по российскому командному пункту, в котором были высокопоставленные российские офицеры.

10 апреля украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-27. Вражеское воздушное судно было уничтожено во временно оккупированном Крыму.

Отметим, в Главном управлении разведки Министерства обороны и Службе безопасности Украины анонсировали "жаркий курортный сезон" для российских оккупантов уже этим летом в оккупированном Крыму. Ведется активная работа для дальнейшего освобождения полуострова.

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