Была в оккупации 8 месяцев: ВСУ освободили Снигирёвку в Николаевской области

Украинские защитники освободили населенный пункт 10 ноября.
Украинские военные освободили город Снигирёвка в Николаевской области. Это произошло 10 ноября. Об этом заявили украинские защитники в обращении. Видео уже разлетелось в Сети.
Известно, что населенный пункт находился в оккупации 8 месяцев.
"Сегодня, 10 ноября 2022 года, был освобожден населенный пункт Снигирёвка силами 131-го отдельного разведывательного батальона. Слава Украине!"- сказал украинский военнослужащий.
Местные жители не прекращали благодарить и аплодировать нашим защитникам.
Напомним, российские оккупанты жалуются на то, что на южном направлении они бросают свои позиции по приказу командования. У них запланировано отступление из Николаевской области и возможна передислокация в Беларусь.
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что украинская армия переходит к контрнаступлению. Защитники наносят удары по позициям российских оккупантов.
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