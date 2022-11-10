Была в оккупации 8 месяцев: ВСУ освободили Снигирёвку в Николаевской области

ВСУ освободили Снигирёвку на Николаевщине / скриншот

Украинские военные освободили город Снигирёвка в Николаевской области. Это произошло 10 ноября. Об этом заявили украинские защитники в обращении. Видео уже разлетелось в Сети.

Известно, что населенный пункт находился в оккупации 8 месяцев.

"Сегодня, 10 ноября 2022 года, был освобожден населенный пункт Снигирёвка силами 131-го отдельного разведывательного батальона. Слава Украине!"- сказал украинский военнослужащий.

Местные жители не прекращали благодарить и аплодировать нашим защитникам.

ВСУ освободили Снигиревку на Николаевщине / скриншот

Напомним, российские оккупанты жалуются на то, что на южном направлении они бросают свои позиции по приказу командования. У них запланировано отступление из Николаевской области и возможна передислокация в Беларусь.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что украинская армия переходит к контрнаступлению. Защитники наносят удары по позициям российских оккупантов.

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