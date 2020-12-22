Бунтующие ФОПы давят на Зеленского: тысячи бизнесменов пошли на концерт Квартала

Предприниматели требуют отменить запрет на работу в период локдауна с 8 по 24 января.
Предприниматели продолжают протестовать. В Киеве на Майдан с бессрочной акцией протеста вышли представители движения SaveФОП, которые требуют отменить запрет на предпринимательскую деятельность в период локдауна с 8 по 24 января.
Протестующие вначале отправились маршем к Офису президента, где требовали "недопущение необоснованных ограничений локдауна, которые ограничивают право на труд", сообщает Громадське.
Также требованием предпринимателей является создание комиссии с участием представителей SaveФОП, чтобы "власть советовалась с ними о решениях, которые касаются предпринимателей".
Теперь бизнесмены отправились на концерт "Квартала".
"После этого мы пойдем во дворец" Украина ", где пройдет концерт "Квартала-95" (сегодня в 19:00 - Ред.). Будем обращаться к друзьям и коллегам Зеленского, чтобы они приняли меры. Они причастны к тому, что предприниматели мерзнут", - сказал руководитель акции Сергей Доротич.
Отметим, вечером во вторник, 22 декабря, в связи с акцией протеста в центре столицы образовались огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Так, движение транспорта по улицах Грушевского и Институтской закрыто, полностью перекрыта улица Банковая. На улицах Лютеранской, Шелковичной, Крещатике и близлежащих образовались серьезные пробки.
В то же время Дворец "Украина" оцепили правоохранители - они будут охранять концерт "95 Квартала".
Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее:
- 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
- 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
- Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
- 17 ноября Рада рассмотрела доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Но лишь 17 народных избранников IX созыва поддержали обновленный документ.
- 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.