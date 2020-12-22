Бунтующие ФОПы давят на Зеленского: тысячи бизнесменов пошли на концерт Квартала

Тысячи бизнесменов пошли на концерт Квартала / УНИАН

Предприниматели продолжают протестовать. В Киеве на Майдан с бессрочной акцией протеста вышли представители движения SaveФОП, которые требуют отменить запрет на предпринимательскую деятельность в период локдауна с 8 по 24 января.

Протестующие вначале отправились маршем к Офису президента, где требовали "недопущение необоснованных ограничений локдауна, которые ограничивают право на труд", сообщает Громадське.

Также требованием предпринимателей является создание комиссии с участием представителей SaveФОП, чтобы "власть советовалась с ними о решениях, которые касаются предпринимателей".

Теперь бизнесмены отправились на концерт "Квартала".

"После этого мы пойдем во дворец" Украина ", где пройдет концерт "Квартала-95" (сегодня в 19:00 - Ред.). Будем обращаться к друзьям и коллегам Зеленского, чтобы они приняли меры. Они причастны к тому, что предприниматели мерзнут", - сказал руководитель акции Сергей Доротич.

Отметим, вечером во вторник, 22 декабря, в связи с акцией протеста в центре столицы образовались огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, движение транспорта по улицах Грушевского и Институтской закрыто, полностью перекрыта улица Банковая. На улицах Лютеранской, Шелковичной, Крещатике и близлежащих образовались серьезные пробки.

Пробки в центре Киева / Google Maps

В то же время Дворец "Украина" оцепили правоохранители - они будут охранять концерт "95 Квартала".

Дворец "Украина" охранаяют правоохранители / https://t.me/KlymenkoTime

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