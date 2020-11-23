Бывшие чиновники ВСУ получили миллионы гривен при увольнении - СМИ

Валерий Гелетей получил 804 тысячи гривен при увольнении / Reuters

Украинские военные чиновники, которые были уволены с должности после вступления в должность президента Владимира Зеленского, вместе с трудовой книжкой получили расчетные средства в сумме от 900 тысяч до 2,3 млн гривен.

Как говорится в расследовании журналистов Bihus.info, бывший начальник управления госохраны Валерий Гелетей получал более 889 000 гривен в год, а при увольнении получил почти 804 000 гривен.

Уточняется, что экс-глава Службы безопасности Василий Грицак получил 1 426 171 грн.

Бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко получил при увольнении около 2 млн грн.

Степан Полторак, министр обороны в правительстве Владимира Гройсмана, при увольнении с военной службы получил 1 925 261 грн.

Читайте такжеЖурналисты показали элитное имущество главы внутренней безопасности СБУПо информации авторов расследования, экс-глава Нацполиции Сергей Князев, при увольнении получил более 2,3 млн грн.

Отметим, бывший руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров при увольнении получил более 1,8 млн, а в 2020 году Нацгвардия "добавила" ему еще более 524 тысячи гривен.

Напомним