Бывшие чиновники ВСУ получили миллионы гривен при увольнении - СМИ

Суммы варьируются от 900 тысяч до 2,3 млн гривен.
Украинские военные чиновники, которые были уволены с должности после вступления в должность президента Владимира Зеленского, вместе с трудовой книжкой получили расчетные средства в сумме от 900 тысяч до 2,3 млн гривен.
Как говорится в расследовании журналистов Bihus.info, бывший начальник управления госохраны Валерий Гелетей получал более 889 000 гривен в год, а при увольнении получил почти 804 000 гривен.
Уточняется, что экс-глава Службы безопасности Василий Грицак получил 1 426 171 грн.
Бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко получил при увольнении около 2 млн грн.
Степан Полторак, министр обороны в правительстве Владимира Гройсмана, при увольнении с военной службы получил 1 925 261 грн.
Читайте такжеЖурналисты показали элитное имущество главы внутренней безопасности СБУПо информации авторов расследования, экс-глава Нацполиции Сергей Князев, при увольнении получил более 2,3 млн грн.
Отметим, бывший руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров при увольнении получил более 1,8 млн, а в 2020 году Нацгвардия "добавила" ему еще более 524 тысячи гривен.
Напомним
С должности начальника Департамента управления имуществом Нацполиции уволен Иван Наумов после публикации журналистского расследования о работе клуба его сына Николая во время карантина выходного дня.
Супруг генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Денис Колесник, увольняясь с работы в полиции, получил 774 тысячи гривен, а потом снова подал документы на конкурс на ту же должность.
Муж судьи Конституционного суда Украины Ирины Завгородней летом текущего года купил квартиру в Киеве почти за 13 млн гривен, однако в декларации о ней ничего не указано.