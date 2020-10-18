Бывший глава СБУ рассказал об украинской "империи" до самого Владивостока

Игорь Смешко рассказл об украинской империи до Владивостока / УНИАН

Бывший глава Службы безопасности Украины, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что украинская империя привнесла европейскую культуру и христианство на "евроазиатские пространства" до самого Владивостока.

Об этом Смешко рассказал в эфире Ukrlife.tv.

По словам Смешко, страну после распада СССР надо было назвать "Украина-Русь", потому что это бы вернее отражало степень вклада Украины в историю Руси.

"Русь — метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на 2/3 современной Украины. Это империя была, все остальные земли — Суздальская, Владимирская, Новгородская — это зависимые от метрополии земли, как во всех империях", - объяснил он.

Также Смешко рассказал, что украинское влияние распространилось до Уссурийска и Владивостока.

"Второй раз, это был XVII век, когда украинское казацкое государство фактически прикрыло собою очень слабое Московское государство, где в 13 году гарнизон стоял польско-литовско-украинский", — уточнил он.

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