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Бывший глава СБУ рассказал об украинской "империи" до самого Владивостока

18 октября 2020, 13:09

По словам Смешко, страну после распада СССР надо было назвать "Украина-Русь", потому что это бы вернее отражало степень вклада Украины в историю Руси.

Игорь Смешко
Игорь Смешко рассказл об украинской империи до Владивостока / УНИАН

Бывший глава Службы безопасности Украины, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что украинская империя привнесла европейскую культуру и христианство на "евроазиатские пространства" до самого Владивостока.

Об этом Смешко рассказал в эфире Ukrlife.tv.

По словам Смешко, страну после распада СССР надо было назвать "Украина-Русь", потому что это бы вернее отражало степень вклада Украины в историю Руси.

"Русь — метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на 2/3 современной Украины. Это империя была, все остальные земли — Суздальская, Владимирская, Новгородская — это зависимые от метрополии земли, как во всех империях", - объяснил он.

Также Смешко рассказал, что украинское влияние распространилось до Уссурийска и Владивостока.

"Второй раз, это был XVII век, когда украинское казацкое государство фактически прикрыло собою очень слабое Московское государство, где в 13 году гарнизон стоял польско-литовско-украинский", — уточнил он.

Историческая справедливость – о чем сообщалось ранее:

  • Депутат от "Слуги народа" Никита Потураев сделал скандальное заявление о том, что украинцы ради исторической справедливости могут называть Россию Московией. Нардеп добавил, что, называя Россию Московией, речь не идет об унижении нации, поскольку территория, на которой живут россияне, раньше называлась Российская империя, а до этого – Московское царство или Московия.
  • Вице-спикер российской Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал заявление Потураева. По его словам, к предложению нардепа можно относиться исключительно как к заявлению "малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека".
  • Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что идея переименования России в Московию не нова. Она относится к разряду дешевого популизма. Однако есть в ней и нечто полезное для Украины.

Владивосток Киевская Русь Российская империя Игорь Смешко новости Украины
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