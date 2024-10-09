'Это ужас, руки и ноги трясутся': в Киеве школьник странно пошутил в метро и остановил движение

В Киеве в среду, 9 октября, закрывали станцию метро "Днепр" из-за шутки 10-летнего школьника, который забросил в вагон одного из поездов якобы "мину". Парня разыскали и провели с ним "беседу".
О закрытии станции "по техническим причинам" сообщала пресс-служба КГГА.
В администрации не уточняли, что именно вызвало резкое изменение в графиках движения поездов. Однако в Сети появились видео пассажиров, которые заявляли, что им в вагон неизвестный забросил "мину".
Странный предмет спровоцировал панику толпы - пассажиры поезда начали немедленно покидать вагоны через другие выходы.
"Закрываются двери на станции "Арсенальная", и неизвестный бросает в наш вагон неопознанный предмет, похожий на мину. Это ужас. Все бегом из одного конца вагона в другой - быстро вышли. Ну это ужас, руки и ноги трясутся", - рассказала одна из очевидцев.
В полиции неизвестного нашли - им оказался 10-летний мальчик. Как объясняют правоохранители, в вагон школьник забросил не мину, а фильтр для противогаза.
"Инспекторы ювенальной превенции выяснили, что таким образом школьник хотел подшутить над пассажирами и не задумывался о последствиях своих действий", - говорится в сообщении.
В отношении родителей составили протокол по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей, а с парнем провели профилактическую беседу.
Школьник забросил "мину" в вагон метро - смотрите видео:
Новости Киева - другие происшествия в столице
Как писал Главред, в Киеве, после российского ракетного удара, правоохранители задержали провокаторшу, которая на камеру радовалась обстрелам РФ. Как уточнили в Нацполиции, провокаторшей оказалась "уроженка Донеччины, 2001 года рождения, которая в последнее время проживала в столице".
Кроме того, на одной из столичных АЗС злоумышленник застрелил мужчину и сбежал. Позднее полиция задержала подозреваемого в убийстве. В результате проведенных первоочередных мероприятий спецназ полиции Киева разыскал и задержал подозреваемого.
Также читайте о взрывах на Рейтарской. Тогда в одном из кафе сработала учебная граната. Сообщений о пострадавших не поступало.
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