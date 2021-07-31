УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Чаус вновь исчезнет: эксперт раскрыл неожиданный сценарий в деле скандального экс-судьи

31 июля 2021, 18:57
Прослушать новость
Остановить

Прокуратура должна установить законность и подследственность дела Николая Чауса, уверен Владимир Мартыненко.

Николай Чаус 2
Николай Чаус / УНИАН

Находящийся под охраной СБУ экс-судья Николай Чаус может вновь исчезнуть, заявил доктор философии в области права Владимир Мартыненко.

"Я не исключаю, что может быть снова исчезновение Чауса, и вообще какой-то другой процесс. Предварительно мы думаем, что СБУ доставила его на Владимирскую, 33, как об этом заявили детективы НАБУ. Но ведь подтверждения нет", - подчеркнул он в эфире канала Украина 24.

Эксперт не исключил, что Чауса могли оставить в Винницкой, Житомирской областях, и вчера спецподразделение могло возвращаться в Киев вообще без Чауса.

"Официально его на Владимирской нет. Может быть любое развитие ситуации. У меня вопрос к прокуратуре – почему она не устанавливает, кто должен заниматься этим делом, не установит законность и подследственность", - подчеркнул он.

"После задержания его обязаны доставить в суд, процессуально на это дается 48 часов, чтобы избрать меру пресечения. Пока что 48 часов не прошло, мы ждем, когда кто-либо из правоохранителей, в данном случае СБУ, доставит его в суд", - напомнил эксперт.

Реклама

Мартыненко добавил, что дело Чауса обнажило конфликт между правоохранительными структурами, что подрывает доверие международных партнеров к Украине.

Читайте также"Голый с повязкой": на Виннитчине рассказали о появлении Чауса в селе Мазуровка

Ранее в СБУ сообщили о том, что Николай Чаус сам обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины с заявлением о похищении и лишении свободы.

В СБУ подчеркнули, что сотрудники спецслужбы не "похищали" Чауса и действовали исключительно в рамках закона и своих полномочий.

Дело Чауса:

Судью Николая Чауса подозревают в получении взятки на сумму 150 тысяч долларов в августе 2016 года. По версии следствия, служитель фемиды закопал неправомерную выгоду в банках в огороде. Но арестовать Чауса не удалось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть данный вопрос.

В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск, после этого он уехал в Молдову и сдался местным властям.

В апреле 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сделал заявление о похищении судьи Чауса. Он сказал, что судью похитили иностранцы, которые въехали на территорию молдавского государства из Украины.

Один из подозреваемых в похищении судьи Чауса был задержан 9 мая в Кишиневе.

19 мая Чаус выложил в Сеть новое видео, в котором сделал заявление о своем намерении приехать в Украину и вместе с адвокатами ответить украинскому обществу, НАБУ и ГБР на вопросы, связанные с его похищением.

Николай Чаус новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Чаус вновь исчезнет: эксперт раскрыл неожиданный сценарий в деле скандального экс-судьи». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Мишель Андраде похвалилась стройными ножками в обольстительной позеМишель Андраде похвалилась стройными ножками в обольстительной позе Финансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доходФинансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доход Звезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным теломЗвезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным телом Невролог назвал самую опасную позу для снаНевролог назвал самую опасную позу для сна Приметы на 30 июля: что нельзя делать и как защитить семью от бедыПриметы на 30 июля: что нельзя делать и как защитить семью от беды

Последние новости

19:22

Атака России на Украину обернется ударом по СП-2: преемник Меркель поставил мощный ультиматум Москве

19:12

Привезли из Турции и России: в Николаеве зафиксировано четыре случая заражения штаммом "Дельта" Видео

18:57

Чаус вновь исчезнет: эксперт раскрыл неожиданный сценарий в деле скандального экс-судьи Видео

18:28

Покупала креветки, а оказался желатин: в Затоке туристка пожаловалась на мошенничество торговцев Видео

18:11

"Во славу Путина": в Киеве фанат "ДНР" устроил стрельбу из окна квартиры Видео

Реклама
17:55

"Кому не нравится – прошу самоликвидироваться": Вирастюк опубликовал пост о русском языке в Украине

17:45

Гороскоп для Близнецов на август 2021: какие задачи придется решать в этом месяце

17:37

Украина получила новую партию в 1,5 млн доз китайской вакцины Sinovac Видео

17:28

Греция в огне: за сутки вспыхнули 46 лесных пожаров Видео

16:53

"Голый с повязкой": на Виннитчине рассказали о появлении Чауса в селе Мазуровка Видео

16:28

В Украину идет опасный циклон "Гвидо": какие регионы зацепит непогода Видео

16:26

Декоммунизация в Украине: в РФ закатили истерику и вспомнили о "международном праве" Видео

16:11

Рекордные цены на газ атакуют Европу: маневры Газпрома сотрясут рынок топлива уже зимой

15:48

"Ноги не держат": Свитолина рассказала о сложной победе в "бронзовом финале" Олимпиады-2020 Фото Видео

15:37

Кричали друг на друга: в ФРГ рассказали о ругани Меркель и Путина из-за Украины Видео

15:20

После решения СНБО "Укрзализныцю" ждут масштабные кадровые чистки - СМИ

14:48

Свитолина выборола первую для Украины олимпийскую медаль в теннисе Фото

14:46

Битва проиграна, но война продолжается: Украина ударит по СП-2, чтобы заблокировать запуск трубы Видео

14:41

В СБУ ответили на обвинения в похищении Чауса и рассказали о его местонахождении Видео

14:36

Комаровский назвал оптимальную температуру для кондиционера в жару

Реклама
14:25

Ошибка исполнителей: эксперт объяснил, почему СБУ и НАБУ сцепились из-за Чауса Видео

14:20

Гороскоп на август 2021 для Тельца: что поможет представителям знака избежать разрушения судьбы

13:55

"Гопник" из "90-х" и "человек без совести": как Данилюк ударил в глаз Милованова в день рождения Видео

13:38

Молочка, мясо, растительное масло и лук: что и на сколько подорожает в Украине осенью

12:52

Тащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую пару Видео

12:17

Потрясающая история из Калуша: 60-летний Роман Гулак один воспитывает 11 детей, которых усыновил

12:14

В Метинвесте рассказали детали чрезвычайного происшествия на шахтоуправлении "Покровское"

12:13

Убийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочки Видео

11:42

Как сквозь землю провалились: появились подробности загадочного исчезновения семьи на Винничине Видео

11:32

Гороскоп на август 2021 для Овна: в каких сферах будет фартить одному из фаворитов месяца

11:23

В Одесской области зверски убили предпринимателя из Винницы: тело нашли в реке

10:51

В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы накроют грозы, град и шквалы Видео

10:09

В Донецкой области произошел взрыв на шахте, в больницу попали 10 человек

09:58

От адской жары до осенней прохлады: синоптик спрогнозировал на август в Украине температурные качели

09:15

В Пиренеях нашли кость британской блогерши: она загадочно исчезла в горах в прошлом году Видео

08:41

Нового локдауна в Украине можно избежать, но есть условие - врач

08:12

Коронавирус в Украине укрепляет позиции: за сутки обнаружили более 900 больных Видео

07:45

Поиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительство мнение

07:25

Планы Путина по западной Украине и усиление давления Москвы: Илларионов объяснил цели Кремля Видео

07:21

Байдену "связали" руки: в Конгрессе США одобрили введение санкций против Северного потока-2 Видео

Реклама
07:03

Гороскоп на август-2021 для всех знаков от Влада Росса: Деву ждет космос, а Скорпиона – испытания

06:54

Марта Костюк разделась и свела с ума Сеть обольстительными формами

06:30

Пенсия Хомчака и борьба с коррупцией: почему Зеленский "трясет" силовиков мнение

06:00

Ядерное оружие Украины и шантаж: Илларионов предупредил об опасности заявления Арахамии Видео

05:28

Лукашенко позвал войска России в Беларусь: у Путина объявили о готовности и назвали сценарий Видео

05:02

Лунный гороскоп на неделю 2-8 августа для всех знаков Зодиака: перемены в жизни, кредиты и любовь Видео

04:43

Секретов нет: "киберпартизаны" слили паспортные данные силовиков и окружения Лукашенко Видео

04:22

Как убрать живот без утомительных скручиваний: 4 взрывные упражнения на пресс

03:50

День рождения Гарри Поттера: дата и интересные факты о поттериане

03:02

Мишель Андраде похвалилась стройными ножками в обольстительной позе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять