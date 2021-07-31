Чаус вновь исчезнет: эксперт раскрыл неожиданный сценарий в деле скандального экс-судьи

Николай Чаус / УНИАН

Находящийся под охраной СБУ экс-судья Николай Чаус может вновь исчезнуть, заявил доктор философии в области права Владимир Мартыненко.

"Я не исключаю, что может быть снова исчезновение Чауса, и вообще какой-то другой процесс. Предварительно мы думаем, что СБУ доставила его на Владимирскую, 33, как об этом заявили детективы НАБУ. Но ведь подтверждения нет", - подчеркнул он в эфире канала Украина 24.

Эксперт не исключил, что Чауса могли оставить в Винницкой, Житомирской областях, и вчера спецподразделение могло возвращаться в Киев вообще без Чауса.

"Официально его на Владимирской нет. Может быть любое развитие ситуации. У меня вопрос к прокуратуре – почему она не устанавливает, кто должен заниматься этим делом, не установит законность и подследственность", - подчеркнул он.

"После задержания его обязаны доставить в суд, процессуально на это дается 48 часов, чтобы избрать меру пресечения. Пока что 48 часов не прошло, мы ждем, когда кто-либо из правоохранителей, в данном случае СБУ, доставит его в суд", - напомнил эксперт.

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Мартыненко добавил, что дело Чауса обнажило конфликт между правоохранительными структурами, что подрывает доверие международных партнеров к Украине.

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Ранее в СБУ сообщили о том, что Николай Чаус сам обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины с заявлением о похищении и лишении свободы.

В СБУ подчеркнули, что сотрудники спецслужбы не "похищали" Чауса и действовали исключительно в рамках закона и своих полномочий.

Дело Чауса:

Судью Николая Чауса подозревают в получении взятки на сумму 150 тысяч долларов в августе 2016 года. По версии следствия, служитель фемиды закопал неправомерную выгоду в банках в огороде. Но арестовать Чауса не удалось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть данный вопрос.

В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск, после этого он уехал в Молдову и сдался местным властям.

В апреле 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сделал заявление о похищении судьи Чауса. Он сказал, что судью похитили иностранцы, которые въехали на территорию молдавского государства из Украины.

Один из подозреваемых в похищении судьи Чауса был задержан 9 мая в Кишиневе.

19 мая Чаус выложил в Сеть новое видео, в котором сделал заявление о своем намерении приехать в Украину и вместе с адвокатами ответить украинскому обществу, НАБУ и ГБР на вопросы, связанные с его похищением.