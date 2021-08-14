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Чистое море и танцующие дельфины: отдыхающие в курортной Кирилловке поделились впечатлениями

14 августа 2021, 22:34
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Туристы показали на видео кристально чистую морскую воду.

Люди наблюдают за дельфинами / Скриншот

Этот год не порадовал отдыхом украинцев. В частности, на отечественных курортах. Каких только напастей не приходилось терпеть отдыхающим с самого начала лета практически на всех пляжах страны.

Людей атаковали морские блохи, божьи коровки, пауки, ливни с торнадо и тонны водорослей. Но наиболее всем запомнится отдых-2021 нашествием медуз, которые захватили буквально все пляжи как Азовского, так и Черного морей.

Но наконец-то, в разгар бархатного сезона, ситуация начала налаживаться. И те, кто целое лето ждал отдыха, не зря приехал на море. Ведь оно уже чистое и безопасное.

К примеру, в курортной Кирилловке Запорожской области - самом популярном курорте Азовского моря, сезон отдыха-2021 потерпел все вышеперечисленные бедствия, а теперь отдыхающие показали, как выглядит побережье в конце лета.

На кадрах видео море - чистое и без медуз, а на смену им пришли дельфины, которые устроили танцы перед своими пляжными зрителями. Правда млекопитающих было только двое, однако туристы надеются, что они еще вернутся. А также радуются тому, что медуз нет ни на побережье, ни в самой воде. Этому, как утверждают эксперты, поспособствовал шторм, который несколько раз обрушился на курорт.

Напомним, на побережье Азовского моря в Бердянске несколько уменьшилось количество медуз. Однако отдыхающие радовались недолго, так как вскоре появилась новая проблема - на берег начало выносить тонны водорослей. Отдыхающие утверждали, что море более-менее чистое только на расстоянии от 10 до 15 метров от берега.

дельфины Азовское море Кирилловка
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